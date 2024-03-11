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Русское оружие больше не нужно миру? Экспорт рухнул - SIPRI

Русское оружие больше не нужно миру? Экспорт рухнул - SIPRI

Наша страна впервые опустилась на третье место по экспорту вооружений.Специальный анализ показал, что в 2019-2023 годах экспорт оружия из России рухнул на 53% в сравнении с 2014-2018 годами.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Россия впервые опустилась на третье место среди крупнейших экспортеров. А это и так понятно всем! А вот позже посмотрим!
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19 час.
ВБ
Валерий Бирюков
Странам третьего мира, использующим спички, нужно прорекламировать Абрамсы, Челленджеры, Брэдли, Леопарды и т.д.: уж очень хорошо горят и в любую погоду. Налицо, как говорится, явная информационная недоработка Рособоронэкспорта.
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18 час.
Александр Пятнистый
👍😀😀😀👍
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17 час.

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