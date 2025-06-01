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Царьград

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Ракетный удар по учебному подразделению ВСУ уничтожил минимум 12 боевиков

Ракетный удар по учебному подразделению ВСУ уничтожил минимум 12 боевиков

Об атаке сообщила украинская сторона. Отмечается, что на момент тревоги большинство боевиков успели спрятаться.

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