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  • Алекс Сэм
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Врач назвала главные опасности для пожилых людей в жару

Врач назвала главные опасности для пожилых людей в жару

В жару обостряются многие хронические заболевания, поэтому пожилым людям следует очень внимательно относиться к своему здоровью, предупредила 5 июня в разговоре с «Известиями» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Александра Попова.

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