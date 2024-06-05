Врач назвала главные опасности для пожилых людей в жару

В жару обостряются многие хронические заболевания, поэтому пожилым людям следует очень внимательно относиться к своему здоровью, предупредила 5 июня в разговоре с «Известиями» врач-терапевт, врач-нефролог «СМ-Клиника» Александра Попова.
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