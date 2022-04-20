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Зайцев против «Ванкувера»: 2 передачи, 2 хита, 4 блока и «+2». У него 11 очков в 58 матчах

Никита Зайцев сделал 2 голевые передачи в матче с «Ванкувером».  Защитник «Оттавы» помог команде одержать победу над «Кэнакс» (4:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

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