Ответ России Украине, решение ОПЕК+ и новая инициатива Трампа в сфере ИИ: главное за сутки

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Россия заявила об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины, страны ОПЕК+ сохранили прежние объемы добычи нефти, а Дональд Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта.