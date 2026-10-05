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Ответ России Украине, решение ОПЕК+ и новая инициатива Трампа в сфере ИИ: главное за сутки

Ответ России Украине, решение ОПЕК+ и новая инициатива Трампа в сфере ИИ: главное за сутки

МОСКВА, 5 октября, ФедералПресс. Россия заявила об усилении ударов по военным и военно-промышленным объектам Украины, страны ОПЕК+ сохранили прежние объемы добычи нефти, а Дональд Трамп объявил о создании в США Сил суперинтеллекта.

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