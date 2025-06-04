Анатолий Артамонов решил снять кино в Калуге

4 июня в Калуге стартовали съемки 4-серийного фильма для телеканала «Россия-1», режиссером которого выступает Анатолий Артамонов 4 июня в Калуге стартовали съёмки четырёхсерийного фильма под рабочим названием «Объявляю вас мужем и женой» для телеканала «Россия-1».