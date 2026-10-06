"И это Макрон видит каждый день дома". В сети сравнивают боксирующего в парике Юрия Дудя* с Брижит Макрон

В сети сравнивают боксирующего в парике Юрия Дудя* с 73-летней первой леди Франции Брижит Макрон, которая дала пощёчину мужу, 48-летнему президенту Эммануэлю Макрону, в мае прошлого года во время официального визита во Вьетнам.