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"И это Макрон видит каждый день дома". В сети сравнивают боксирующего в парике Юрия Дудя* с Брижит Макрон

"И это Макрон видит каждый день дома". В сети сравнивают боксирующего в парике Юрия Дудя* с Брижит Макрон

В сети сравнивают боксирующего в парике Юрия Дудя* с 73-летней первой леди Франции Брижит Макрон, которая дала пощёчину мужу, 48-летнему президенту Эммануэлю Макрону, в мае прошлого года во время официального визита во Вьетнам.

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