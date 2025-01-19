Хельсинки стоит вернуться к нейтральной позиции Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Финляндии нужно вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.
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