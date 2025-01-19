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Петербургский дневник

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Политолог Малинен призвал Финляндию отказаться от агрессии против России

Политолог Малинен призвал Финляндию отказаться от агрессии против России

Хельсинки стоит вернуться к нейтральной позиции Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Финляндии нужно вернуться к статусу нейтральной страны и отказаться от агрессивной политики против России.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
финики, не слушайте этого малинина ..больше изоляции от России, глубже разрывать связи и торг и тур отношение..
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19 час.

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