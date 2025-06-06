Стало известно, как именно мошенники воздействуют на россиян

Телефонные мошенники отводят своей жертве около 40 минут на оформление кредита в банковском учреждении, а в случае, если по прошествии данного временного отрезка потерпевший не выходит на связь, злоумышленники проявляют инициативу и сами осуществляют повторный звонок .
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