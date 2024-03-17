В Сочи к юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией подготовлено свыше 40 мероприятий По инициативе мэра Сочи к исторической дате подготовлена программа во всех районах курорта.
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В Сочи к юбилею воссоединения Крыма и Севастополя с Россией подготовлено свыше 40 мероприятий По инициативе мэра Сочи к исторической дате подготовлена программа во всех районах курорта.