Опросы показывают рост популярности во Франции Марин Ле Пен Текст: Валерия Вербинина Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков.
Погромы во Франции усилили позиции союзника России
Комментарии
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Махамбет Толеугазин
... Маринку, на царствие ... Макро шу, любителя спать с бабушками - Геть, с престолу и на гильотину ... Лизку Борн на кол ... товарищи мигранты ваше дело правое ... товарищи мигранты на баррикады ... "жёлтые жилеты" вы где, под люки? ... по што Бастиллию штурмом не берёте? ... затихли сукины дети ... по што не участвуем в протестах? ... товарищи баски, по што не забираем свои земли в зад от оккупантов лягушатников? ... а понял ... кишка у вас тонка ... и пупок может развязаться ... видать не по Сеньке и шапка ... то бишь панама ... не по Хуану - панама ... гласит старая поговорка басков ...
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