Позитив для оптимистов

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Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Погромы во Франции усилили позиции союзника России

Опросы показывают рост популярности во Франции Марин Ле Пен Текст: Валерия Вербинина   Волна беспорядков, прокатившаяся по Франции, принесла стране не только сотни миллионов евро убытков.

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