Увольнения отвечающих за Украину сотрудников Пентагона объяснили

Политолог Коньков предрек кадровое обновление в администрации США при Трампе В Америке ожидается обширное кадровое обновление после прихода к власти президента США Дональда Трампа, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков.
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