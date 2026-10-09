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Воронежские новости

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В Воронежской области отменили предупреждение об атаке дронов

В Воронежской области отменили предупреждение об атаке дронов

Предупреждение продлилось 4 часа и 2 минуты: с 15:52 до 19:54 часов пятницы, 9 октября. О возможных происшествиях не сообщается.

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