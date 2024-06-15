Почему вдова Ленина просила Сталина отпустить ее в Лондон

Последние годы жизни Надежды Константиновны Крупской были трагичны. Внешне – уважаемая и почитаемая всеми вдова, «друг и соратник» великого вождя, а на деле – одинокая, очень больная немолодая женщина, вынужденная наблюдать за тем, как последовательно уничтожаются друзья молодости, товарищи по борьбе, и попираются принципы, на которых настаивал ее незабвенный Ильич.
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