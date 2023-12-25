Первый звездопад 2024 года произойдет в ночь на 3 января

В ночь на 3 января 2024 года ожидается первый звездопад, известный как Квадрантиды. Астрономы прогнозируют, что в течение часа можно будет увидеть до 120 метеоров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
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