В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности

В Московской области и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Об этом пишет телеграм-канал РИАМО На сайте Гидрометцентра РФ отметили, что также объявлено предупреждение из-за града.
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