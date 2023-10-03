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Закон и Порядок

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Депутат Госдумы втихую "топил" русский флот: В СК РФ вскрыли махинации с ремонтом боевых кораблей

Депутат Госдумы втихую "топил" русский флот: В СК РФ вскрыли махинации с ремонтом боевых кораблей

Одним из фигурантов по этому делу стал экс-депутат Госдумы. В свое время он являлся генеральным директором компании "Новик".

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