Политолог Ухов: движение на Восток — не синоним бездумного слияния с ним

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток, а также Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором принимает участие глава государства, дают возможность взглянуть на регионы ДФО с точки зрения перспектив развития "азиатского вектора" России, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.