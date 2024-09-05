Политолог Ухов: движение на Восток — не синоним бездумного слияния с ним

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Дальний Восток, а также Восточный экономический форум (ВЭФ), в котором принимает участие глава государства, дают возможность взглянуть на регионы ДФО с точки зрения перспектив развития "азиатского вектора" России, написал в своем Telegram-канале политолог Илья Ухов.
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