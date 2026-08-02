Если бы Украина хотела разрушить Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), то давно бы это сделала, но президент Владимир Зеленский ведет политическую игру против всего мира, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
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