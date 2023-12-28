Если и вторая попытка провалится, то Максиму Галкину можно спокойно баллотироваться в президенты РФ

Галина Смирнова

С наступающим страна! Ты ж не бойся ни хрена! Не оставлю без гастролей - Я ж у вас всего одна! Скоро, скоро Новый год, Он буквально у ворот. И приедет к вам с приветом Та, которая поет! Я совсем не супротив - И достойно заплатив, Не извольте сумлеваться - Отпою корпоратив! Как обычно, к январю, Я вам праздник подарю: С вас - оплата по тарифу, Я - пришла и говорю! Я красива и стройна, Мужу - верная жена, В свои семьдесят четыре - Ослепительно юна! У меня фанатов - тьма! Любят прямо без ума! От любви такой народной Даже в шоке я сама! И могла бы, вашу мать, Вас по адресу послать - Но у нас дыра в бюджете, Нужно как-то затыкать! Ведь кого ты не спроси - Как тут жопой не тряси, Трудно делать шоу-бизнес За пределами Руси! Шутки Макса не смешны, Залы тоже не полны, И, как в бане пассатижи, В той Европе мы нужны! Поздорову-подобру Надо штопать ту дыру - Благородный голожопинг Нам совсем не по нутру!!!! Я супругу подсоблю, Не спою, так просиплю, Докажу своим холопам, Как я сильно их люблю! :-)