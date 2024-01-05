⚡️ Коллекционные карточки Стим⚡️АВТО-ДОСТАВКА 0%https://irongamers.ru/sale/key/2501320 – ⚡️ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДОСТАВКА 24/7⠀После оплаты начнется процесс доставки карточек на ваш аккаунт⏱️ Авто-доставка происходит через бота и занимает в среднем не более 3 минут⠀В очень редких случаях доставка может быть задержана Выберите способ оплаты “LAVA”⠀Для оплаты без комиссии КАРТОЙ или QIWI Выберите способ оплаты “USDT”⠀Для оплаты без комиссии любой КРИПТОВАЛЮТОЙДополнительная регистрация не потребуется> Вы можете создавать значки из купленных наборов карточек.