Они это планируют к 2030 -му году. Мировые глобалистские структуры готовят повсеместное создание так называемой цифровой общественной инфраструктуры, которая поставит под контроль всё человечество и станет инструментом подавления свободной воли каждого.
Глобалисты и ООН готовят нам цифровой концлагерь. Запустят в 2030 году
Комментарии
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Я
Яна
Это и есть признаки глобализации. С введением пластиковых карт надо было уже задуматься об этом, а сейчас поздно.
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52 мин.
Владимир Соколов
не такой плотный)) никто не мешает вам купить квартиру или склад и складывать туда наличные))
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37 мин.
Владимир Соколов
вам стоит подумать больше о свойствах цифры со стороны государства и управления конкретным человеком..
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36 мин.
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