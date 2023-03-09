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Дрэймонд Грин ответил Диллону Бруксу: «Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С клоуном это невозможно»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на выпад игрока «Мемфиса» Диллона Брукса. Брукс недавно заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой.

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