Дрэймонд Грин ответил Диллону Бруксу: «Династия в «Мемфисе» может начаться только после тебя. С клоуном это невозможно»

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин ответил на выпад игрока «Мемфиса» Диллона Брукса. Брукс недавно заявил, что ему «совсем не нравится» Грин и все, что связано с калифорнийской командой.
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