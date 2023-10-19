Русская армия уничтожила 4 ДРГ ВСУ в Херсонской области

По итогу оборонительных действий российских войск погибло несколько десятков украинских диверсантов.Новостной телеграм-канал "Херсонский Вестник" сообщает, что русская армия отразила высадку сразу четырёх групп диверсантов ВСУ на Левобережье.
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