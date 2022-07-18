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Рейтинг ATP. Серундоло дебютировал в топ-30, Руне, Баес, Кресси обновили личные рекорды, Маррей вернулся в топ-50

Чемпион Баштада Франсиско Серундоло дебютировал в топ-30. Чемпион Ньюпорта Максим Кресси, а также Хольгер Руне, Себастьян Баес, Эмиль Руусувуори, Бенжамен Бонзи обновили личные рекорды.

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