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Spiegel: Сара Вагенкнехт призвала назначить Шрёдера посредником на переговорах

Spiegel: Сара Вагенкнехт призвала назначить Шрёдера посредником на переговорах

Сара Вагенкнехт предложила Герхарда Шрёдера в качестве официального посредника на мирных переговорах © Михаил Климентьев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на Олафа Шольца за нежелание договариваться с Москвой, пишет Der Spiegel.

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