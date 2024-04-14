Spiegel: Сара Вагенкнехт призвала назначить Шрёдера посредником на переговорах

Сара Вагенкнехт предложила Герхарда Шрёдера в качестве официального посредника на мирных переговорах © Михаил Климентьев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Сара Вагенкнехт обрушилась с критикой на Олафа Шольца за нежелание договариваться с Москвой, пишет Der Spiegel.
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