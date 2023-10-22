Творческая бригада Следственного комитета Российской Федерации выступила с концертной программой в военных госпиталях Белгородской и Воронежской областей

В 2023 году по решению Председателя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина создана выездная творческая бригада Следственного комитета России, в состав которой вошли сотрудники территориальных следственных органов из числа призеров и победителей конкурса художественной самодеятельности, студенты Московской академии СК и сотрудники центрального аппарата ведомства.