Владелец батутного центра в Астрахани заплатил 1 млн рублей двум травмированным детям

Переводить деньги мужчина сначала не хотел, поэтому пришлось подключить судебных приставов. Два маленьких астраханца получили по 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда после того, как пострадали в батутном комплексе на территории Советского района.
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