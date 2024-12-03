В Тамбовской области во время пожара в кирпичном доме обрушились стены и крыша

Сегодня в Уваровском округе в поселке Матросовский произошло ЧП. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тамбовской области, здесь в кирпичном доме случился пожар, в результате которого обрушились стены и крыша строения.
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