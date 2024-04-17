+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

3 подписчика

17 апреля ОМВД России по Лениногорскому району присоединяется к акции "Как стал милиционером"

17 апреля ОМВД России по Лениногорскому району присоединяется к акции "Как стал милиционером"

В преддверии Дня Ветеранов Органов Внутренних Дел Внутренних Войск МВД России, который отмечается 17 апреля ОМВД России по Лениногорскому району Присоединяется к акции "Как стал милиционером" Наумова Людмила Тимофеевна полковник внутренней службы в отставке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх