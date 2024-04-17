В преддверии Дня Ветеранов Органов Внутренних Дел Внутренних Войск МВД России, который отмечается 17 апреля ОМВД России по Лениногорскому району Присоединяется к акции "Как стал милиционером" Наумова Людмила Тимофеевна полковник внутренней службы в отставке.