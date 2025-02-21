Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин все равно получит все, что хотел. Зачем была война? -экс-советник Зе-офиса

Путин все равно получит все, что хотел. Зачем была война? -экс-советник Зе-офиса

Владимир Зеленский совершил ошибку, когда не согласился выполнять достигнутые в Стамбуле соглашения: Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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