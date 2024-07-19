В результате происшествия на воде утонул 38-летний мужчина: тело было обнаружено и извлечено водолазами Главного управления МЧС России по Тульской областиНа пульт тульских спасателей поступило сообщение о происшествии на реке Выпрейка в деревне Романьково.
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