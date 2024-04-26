Как понять по виду, какие тормозные колодки дешевые, а какие дорогие?

Вопрос от читателя «За рулем»:– Если фирма делает классные тормозные колодки, скажем, для BMW, то и для дешевой машины они будут такими же?Ответ экспертаМихаил Колодочкин, обозреватель:– Вовсе необязательно.
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