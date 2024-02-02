Приморская сборная выиграла третий этап Кубка России по зимнему плаванию

В Москве на третьем этапе Кубка России по зимнему плаванию (6+) сборная Приморского края "Косатка ДВ — Порт Вера" завоевала первое общекомандное место и пополнила свою копилку 74 золотыми, 30 серебряными и 18 бронзовыми медалями, сообщает ИА PrimaMedia.