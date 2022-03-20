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Данк Дэниэла Гэффорда после передачи Иша Смита из-за спины и «мельница» Энтони Эдвардса – в пятерке лучших моментов дня

Данк Дэниэла Гэффорда после передачи Иша Смита из-за спины и «мельница» Энтони Эдвардса – в пятерке лучших моментов дня

НБА представила пятерку лучших моментов матчей, сыгранных 19 марта. Лучшими моментами дня стали данк Дэниэла Гэффорда («Вашингтон») после передачи Иша Смита из-за спины и «мельница» Энтони Эдвардса («Миннесота»).

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