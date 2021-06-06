Байден: США не ищут конфликта с Россией

Президент США Джо Байден перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а напротив — хочет стабильных отношений, подчеркнув решимость США отвечать на вызовы европейской безопасности.
Президент США Джо Байден перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, а напротив — хочет стабильных отношений, подчеркнув решимость США отвечать на вызовы европейской безопасности.
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