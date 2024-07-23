На высшие региональные посты претендуют в среднем по 7 политиков

А

Александр

Без соответствующей системы исполнения и контроля все эти претенденты - очередные прецеденты из сводок СК. И в перспективе у них две дороги: в СФ и ГД, или на нары. Ни соответствующего образования, ни практического опыта такого масштаба. Одни заявы. Пародия на КВН. Неправильно поставленная задача приведет только к плачевному результату. Яркий пример - чехарда в МО. Еще надо? Местечковое самоуправление. Еще? Чужеродный в экономике страны ЦБ. Ну, устроены мы так! Сначала слово. Ну, а девушки, пардон, дела потом! Но пока одни делишки и дела в СК.