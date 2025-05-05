Режиссер DOOM: The Dark Ages объяснил изменения в добиваниях Glory Kills

Режиссер DOOM: The Dark Ages объяснил изменения в добиваниях Glory KillsDOOM: The Dark Ages выйдет всего через несколько дней и обещает вернуть весь безумный экшен, который так любят фанаты, но с некоторыми существенными изменениями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)