Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

За что Россия отбирает пивные заводы у датчан

Глава датской компании Карлсберг заявил, что Россия якобы украла её бизнес в России. И действительно, если прочесть статью в РБК, складывается впечатление, будто мы конфисковали заводы датчан в ответ на конфискацию собственности россиян ворами из стран Запада (ссылка).

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