Эксперт указал на признание ВСУ инициативы на поле боя за военными РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что инициатива на фронте стоит за российскими военными. Об этом 3 мая заявил в беседе с «Известиями» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.