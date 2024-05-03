Эксперт указал на признание ВСУ инициативы на поле боя за военными РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) осознают, что инициатива на фронте стоит за российскими военными. Об этом 3 мая заявил в беседе с «Известиями» политолог, председатель крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.
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