В Кремле раскрыли подробность о переговорах Путина и Си Цзиньпина

В преддверии новой встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил продолжение традиции неформального общения между двумя лидерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии