Детский омбудсмен проверит многожёнца Ивана Сухова, который выдает дочерей замуж с 16 лет и живёт с 14 детьми на 75 кв м

Иван гордится тем, что у него 30 детей от разных жён, и мечтает о 50 наследниках фото: Кадр из интервью Саше СулимВ Москве проверят семью 40-летнего многожёнца Ивана Сухова, который недавно дал интервью Саше Сулим.
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