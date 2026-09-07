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Генпрокурор Украины Руслан Кравченко переобъявлен в розыск в России после заявления об отставке

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко переобъявлен в розыск в России после заявления об отставке

Руслан Кравченко, генеральный прокурор Украины, который, согласно сообщениям украинских СМИ, подал заявление об отставке, переобъявлен в розыск на территории Российской Федерации.

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