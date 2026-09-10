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Медведково

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Крытую ледовую арену открыли на стадионе «Свиблово»

Крытую ледовую арену открыли на стадионе «Свиблово»

Торжественное открытие ледовой арены состоялось 10 сентября на стадионе «Свиблово» в Тенистом проезде, на северо-востоке Москвы.

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