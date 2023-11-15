Инфляция в Великобритании в октябре замедлилась до 4,6% годовых

Инфляция в Великобритании в октябре замедлилась до 4,6% годовыхИнфляция в Великобритании в октябре 2023 года замедлилась до 4,6% годовых против 6,7% годовых месяцем ранее, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS) страны.