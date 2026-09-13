Путин: судьба человека не должна определяться гражданством или статусом

Президент РФ Владимир Путин в обращении к церемонии открытия Международного фестиваля молодежи заявил, что судьба человека не должна определяться гражданством, кошельком, статусом или происхождением.
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