Red Bull впервые оформила дубль в чемпионате пилотов Формулы 1

Red Bull впервые в своей истории заняла два первых места в личном зачетеGetty Images / Red Bull Content PoolЗа один этап до завершения сезона команда Red Bull Racing выполнила последнюю задачу в чемпионате и установила историческое для себя достижение.
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