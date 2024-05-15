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Врач рассказала, опасно ли путешествовать самолетом во время беременности

Врач рассказала, опасно ли путешествовать самолетом во время беременности

Благоприятным для путешествий самолетом считается период с 14-й по 28-ю неделю беременности. Об этом 15 мая «Известиям» сообщила преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

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