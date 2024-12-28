Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Людмила Лиханова

Статья четко аргументированная только дурак будет кидаться с шашкой наголо на стаю отморозков при деньгах. А вот стравливать их, и постепенно переходить к изъятию сначала низшего звена, потом среднего, а уж потом, когда смог собрать единомышленников и силу заняться и высшими. Не все сразу иначе не прожил бы и 5 минут. А тут умники сидят и критикуют осваивая жопочасы. А вы представьте себя любимых в той ситуации когда на улицу было страшно выходить, боясь попасть под шальную пулю разборок., когда нечего было жрать, когда зарплаты не платили месяцами и более, когда вместо з\платы давали трусы, сковородки и прочее , что никто не покупал. Когда мужики кончали жизнь самоубийствами потому что не могли смотреть в глаза голодных детей, а женщины тоже потому, что знали, что в детском доме дети будут накормлены. Поищите инфу по самоубийствам, она есть , ее даже печатали, в газетах. А теперь сидите, сытые, не голые и не босые не в рванье и пишите \чушню. Дебилы, блдд