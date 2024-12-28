Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Только Бог с Россией будет всегда. 3 задачи эры Путина

Ростислав Ищенко *** В России принято персонифицировать, переживаемые страной исторические периоды, связывая их с именами верховный правителей державы.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Статья четко аргументированная только  дурак будет кидаться с шашкой наголо на стаю отморозков при деньгах. А вот стравливать их, и постепенно переходить к изъятию сначала низшего звена, потом среднего, а уж потом, когда смог собрать единомышленников и силу заняться и высшими. Не все сразу иначе не прожил бы и 5 минут. А тут умники сидят и критикуют осваивая жопочасы. А вы представьте себя любимых в той ситуации когда на улицу было страшно выходить, боясь попасть под шальную пулю разборок., когда нечего было жрать, когда зарплаты не платили месяцами и более, когда вместо з\платы давали трусы, сковородки и прочее , что никто не покупал. Когда мужики кончали жизнь самоубийствами потому что не могли смотреть в глаза голодных детей, а женщины тоже потому, что знали, что в детском доме дети будут накормлены. Поищите инфу по самоубийствам, она есть , ее даже печатали, в газетах. А теперь сидите, сытые, не голые и не босые не в рванье и пишите \чушню. Дебилы, блдд
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9 час.
Александр Рожков
А чё, это Ищенко Путину задачи поставил? Не, скорее всего Ищенко один из немногих, кому Путин доверил эту важную информацию... А может Ищенко напрямую общается с самим  Богом...?  Ну нет, не может этого быть...
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9 час.
R
Ragen
Ragen. У Путина только одна главная, личная, задача - создание Абсолютной диктатуры (личной или групповой - не суть важно), при которой народ служит подсобным материалом, обеспечивающим благополучие этой Диктатуры. А идея Бога ему нужна для того, чтобы объявить (устами Патриарха) себя Наместником Бога на Руси (а может и на Земле).
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12 мин.

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