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Свищев: «Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о переговорах с федерацией футбола Венгрии о проведении товарищеского матча между сборными России и Венгрии.

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