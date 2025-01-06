Свищев: «Поддерживаю идею проведения матча между сборными России и Венгрии»

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал заявление генерального секретаря РФС Максима Митрофанова о переговорах с федерацией футбола Венгрии о проведении товарищеского матча между сборными России и Венгрии.
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